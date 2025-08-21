По сообщению финского издания Iltalehti, профессор из США Сергей Радченко обвинил президента Финляндии Александра Стубба в расизме. Поводом для обвинений стали оскорбительные высказывания политика в адрес России.
«Почему уважаемый политик, доктор Лондонской школы экономики и политических наук и человек, владеющий пятью языками, говорит такие ужасные расистские вещи. Надеюсь, я упустил какой-то важный контекст», — пояснил профессор.
По информации журналистов, в ходе беседы с Трампом и европейскими лидерами Стубб охарактеризовал города Краматорск и Славянск как «бастионы на пути гуннов».
Как сообщает Iltalehti, в канцелярию президента Финляндии был направлен запрос на эту тему, однако реакция оттуда так и не последовала.
Ранее на встрече в Белом доме Александр Стубб оправдался за свое высказывание, в котором он сравнил нынешнее положение Киева с ситуацией в Финляндии в 1944 году.