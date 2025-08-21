Дагестан ремонтирует 24 объекта в подшефном районе Запорожской области

Дагестан в 2023 году взял шефство над Михайловским районом. Ранее в интервью РИА Новости Меликов рассказал, что республика определила три направления оказания помощи Михайловскому району, среди которых — помощь в восстановлении социальных и коммунальных объектов, а также прием детей на летний оздоровительный отдых. За два года при содействии республики было восстановлено более 40 объектов.