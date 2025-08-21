Боксёрша-трансгендерша* Иман Хелиф опровергла информацию о приостановке карьеры

Напомним, что во время чемпионата мира 2023 года IBA приняла решение отстранить Хелиф из-за несоответствия требованиям гендерного тестирования. Тем не менее, Международный олимпийский комитет разрешил спортсменке участвовать в Олимпийских играх 2024 года, где она завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг.