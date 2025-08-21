Ричмонд
В России введут новые правила медосвидетельствования водителей: когда изменения вступят в силу

Новые правила медосвидетельствования водителей в РФ вступят в силу с 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил Минздрав России, скорректированные правила медосвидетельствования водителей вступит в силу 1 марта 2027 года.

«Несмотря на сообщения ряда СМИ, изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения, принятые федеральным законом от 7 июля 2025 г», — уточнил Минздрав в Telegram-канале.

В министерстве заверили, что с 1 сентября ни процедура медосвидетельствования водителей, ни форма медицинской справки изменяться не будут.

Ранее в России вступили в силу новые правила для водителей авто. Так, с 1 сентября к управлению автомобилем не допустят лиц с такими диагнозами, как аутизм, синдром Аспергера, синдром Ретта и дальтонизм.

Кроме этого, накануне в Госдуме предложили повысить госпошлину на водительские права для иностранных граждан.