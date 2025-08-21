Ричмонд
Самая долгоживущая женщина в мире отметила очередной день рождения

Жительница Великобритании Этель Кейтерем, признанная весной этого года старейшим ныне живущим человеком во всем мире, отметила свой 116-й день рождения.

Жительница Великобритании Этель Кейтерем, признанная весной этого года старейшим ныне живущим человеком во всем мире, отметила свой 116-й день рождения. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Британка родилась в Англии еще в 1909 году. Сейчас она проживает в доме престарелых в графстве Суррей под Лондоном.

Как рассказали в доме престарелых, Кейтерем отпраздновала свой день рождения «тихо в кругу семьи». У самой возрастной жительницы Земли сейчас три внучки и пять правнуков.

К слову, Кейтерем считает залогом своего долголетия позитивный настрой и умеренность в жизни.

Ранее в Японии 102-летний мужчина покорил вершину горы Фудзи и попал в Книгу рекордов Гиннеса.