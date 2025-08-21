Туристы на круизном лайнере Carnival Cruises подрались из-за куриных стрипсов

3 августа несколько десятков женщин устроили драку на пляже в зоне отдыха «Золотой берег» в Одессе из-за того, что одна из них решила включить песню на русском языке. Отдыхающие в ходе потасовки валялись в песке и таскали друг друга за волосы. Подоспевшие на помощь мужчины разняли участниц конфликта.