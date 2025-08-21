Туристы на круизном лайнере Carnival Cruises подрались из-за куриных стрипсов

Пассажиры круизного лайнера Sunshine компании Carnival Cruises устроили массовую драку из-за жареной курицы.
Инцидент произошел в понедельник, 20 августа, около двух часов ночи в обеденной зоне, рядом с грилем, где подавали куриные стрипсы.
На опубликованном очевидцем видео запечатлены около десятка дерущихся людей, которых охранники безуспешно пытались разнять, в то время как дебоширы бросались в них обувью.
По словам очевидца, причиной драки, скорее всего, стало столпотворение в очереди за едой, передает издание The New York Post (NYP).
10 августа фанатки сенегальско-американского рэпера Алиана Дамала Тиама, более известного под сценическим псевдонимом Akon (Эйкон), устроили массовую драку за потное полотенце исполнителя на концерте музыканта в Сочи.
3 августа несколько десятков женщин устроили драку на пляже в зоне отдыха «Золотой берег» в Одессе из-за того, что одна из них решила включить песню на русском языке. Отдыхающие в ходе потасовки валялись в песке и таскали друг друга за волосы. Подоспевшие на помощь мужчины разняли участниц конфликта.