Крокодил растерзал пожилого пастуха и утащил его в реку в Индии

В индийском штате Одиша крокодил напал на 82-летнего мужчину, который пас скот у реки Брахмани в деревне Малатипатна.
Хищник утащил пожилого Панчанана Даса в воду. Инцидент произошел недалеко от национального парка Бхитарканика, известного крупнейшей в Индии популяцией гребнистых крокодилов (1826 особей). В настоящее время у рептилий период гнездования, в связи с чем они чаще нападают на людей.
По информации от лесного инспектора, семья пострадавшего будет включена в программу компенсационных выплат после завершения подготовки отчета о вскрытии, передает News Drum.
До этого в Малайзии крокодил съел годовалого младенца, который был на рыбалке с отцом. Рептилия вытащила ребенка из лодки. Мужчину госпитализировали с травмами. Тело ребенка не нашли.
Ранее в Мозамбике молодой футболист стал жертвой нападения крокодила во время тренировки. Свидетели сообщают, что хищник был огромным, около пяти метров в длину. Товарищи не успели спасти юношу.
Ранее житель Зимбабве Виндаси Млейа поделился своей историей выживания после нападения крокодила, произошедшей два года назад во время рыбалки на реке Замбези. По словам Млейа, крокодил внезапно атаковал его, когда он ловил рыбу, несмотря на то, что неподалеку находилось стадо слонов. Мужчина пытался убежать, но хищник настиг его.