AJL: инопланетяне могут подслушивать сигналы Земли

Исследователи из Пенсильванского университета совместно с Лабораторией реактивного движения NASA установили, что радиосигналы, используемые для связи с космическими аппаратами, способны достигать и посторонних наблюдателей во Вселенной.
Наибольшая вероятность перехвата возникает в моменты, когда Земля и Марс выстраиваются на одной линии относительно точки наблюдения. Результаты работы были опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).
Анализ двадцатилетних данных глобальной сети антенн NASA Deep Space Network, обеспечивающей связь с межпланетными миссиями, показал, что основная часть радиопередач приходится на аппараты, работающие возле Марса и в окрестностях точек Лагранжа.
Расчёты демонстрируют, что при наблюдении выравнивания Земли и Марса вероятность попадания инопланетян в зону сигнала достигает 77%. Для других планет этот показатель не превышает 12%, а вне подобных конфигураций возможность перехвата практически отсутствует.
Авторы исследования отмечают, что человеческие радиопередачи сами по себе способны указывать, где стоит искать признаки технологической активности внеземного происхождения. Согласно оценкам, сигналы Deep Space Network могут быть зафиксированы на расстоянии до 23 световых лет, если у наблюдателей есть телескопы, сопоставимые по возможностям с земными. Особенно перспективными для таких наблюдений считаются системы, где орбиты планет видны с Земли боковой проекцией.
Учёные подчеркивают, что с расширением исследований Солнечной системы количество подобных сигналов будет расти, а вместе с ним и вероятность того, что человечество окажется замеченным во Вселенной.
