AJL: инопланетяне могут подслушивать сигналы Земли

Авторы исследования отмечают, что человеческие радиопередачи сами по себе способны указывать, где стоит искать признаки технологической активности внеземного происхождения. Согласно оценкам, сигналы Deep Space Network могут быть зафиксированы на расстоянии до 23 световых лет, если у наблюдателей есть телескопы, сопоставимые по возможностям с земными. Особенно перспективными для таких наблюдений считаются системы, где орбиты планет видны с Земли боковой проекцией.