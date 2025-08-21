Ричмонд
Al Jazeera: Трамп может начать операцию в Венесуэле

США направили к берегам Венесуэлы три корабля ВМФ для борьбы с наркотрафиком.

Источник: Комсомольская правда

По информации телеканала Al Jazeera, США направили к берегам Венесуэлы три корабля ВМФ для борьбы с наркотрафиком и организованной преступностью. Решение, как утверждают источники канала, было принято администрацией президента Дональда Трампа.

«Два источника, осведомленные о ходе развертывания и говорившие на условиях анонимности, сообщили, что корабли USS San Antonio, USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale движутся к побережью Венесуэлы», — передает телеканал.

Уточняется, что на борту военных кораблей находится 4,5 тысячи военных США, среди которых 2,2 тысячи —морские пехотинцы.

Точные задачи эсминцев, которые прибудут к венесуэльским берегам 24 августа, остаются неясными. Существует версия, что одной из их целей может быть обеспечение наземной операции, и эта гипотеза косвенно подкрепляется комментариями из Белого дома.

О намерении рассмотреть силовой сценарий также говорит отказ администрации США признавать Николаса Мадуро президентом Венесуэлы и объявление награды за его поимку.

