Что можно и нельзя делать в Матвеев день 22 августа на Матвея Ненастного

Православная церковь 22 августа вспоминает апостола Матфея. В народе принято праздновать Матвеев день. Кроме того, есть еще одно название — Матвей Ненастный. Название связано с тем, что с указанной даты устанавливалась ненастная погода.
Что нельзя делать 22 августа.
Не следует смотреть на Луну. Предки верили, что подобное может вызвать головную боль. Кроме того, нельзя в указанную дату потирать ладони. Считается, что могут появиться финансовые сложности.
Что можно делать 22 августа.
По традиции, в названный день доделывали все начатые ранее дела. А еще на рассвете старались вынести на улицу кувшин с молоком, который должен был там стоять, пока не высохнет роса. Подобное способствовало хорошим надоям молока.
Согласно приметам, южный ветер предсказывает большое количество снега зимой. Если же дует северный ветер, то зимой будут сильные морозы.
