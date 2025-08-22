Белорусы смогут увидеть редкую «Черную Луну» 22 августа 2025 года

В отличие от полнолуния, новолуние происходит, когда Земля находится между Луной и Солнцем. Так, обращенная к Земле сторона Луны остается в тени и ее невозможно увидеть невооруженным глазом. Своего пика «Черная Луна» достигнет 22 августа. Следующее подобное явление можно будет увидеть 20 августа 2028 года.