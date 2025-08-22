Белорусы смогут увидеть редкую «Черную Луну» 22 августа 2025 года

Белорусы и все жители планеты смогут увидеть так называемую редкую «Черную Луну» 22 августа 2025 года. Указанное явление происходит, когда в течение одного календарного месяца случается второе новолуние.
В отличие от полнолуния, новолуние происходит, когда Земля находится между Луной и Солнцем. Так, обращенная к Земле сторона Луны остается в тени и ее невозможно увидеть невооруженным глазом. Своего пика «Черная Луна» достигнет 22 августа. Следующее подобное явление можно будет увидеть 20 августа 2028 года.
Вместе с тем в научный директор Московского планетария Фаина Рублева заметила, что не существует понятия, как «Черная Луна», пишет KP.RU. Она обратила внимание на то, что в августе 2025 года будет только одно новолуние — 23 числа.
— Такие события очень точно поддаются прогнозированию, так как происходят по законам небесной механики. Можно провести наблюдения, чтобы убедиться в этом воочию, — пояснила специалист.
