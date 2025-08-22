В Новосибирске ветераны СВО создали футбольную команду на колясках

В городе появилась команда по ПОДА-футболу — ветераны СВО играют в особый вид футбола на электрических колясках, возвращая себе интерес к жизни.
Историю создания команды рассказал Сиб.фм заместитель гендиректора компании «Катэрвил» Константин Мигаль. По его словам, восемь месяцев назад на тренировку привезли Романа Быкова, получившего ранение в зоне СВО. Тогда он находился в тяжёлом моральном состоянии, а сегодня стал одним из лидеров коллектива.
В формировании команды помог фонд «Защитники Отечества». Мигаль отмечает, что многих участников он знал лично, вручая им средства реабилитации. Одновременно приглашал на тренировки, так и сформировалась команда.
ПОДА-футбол отличается от классического: на поле размером с баскетбольную площадку выходят по четыре игрока, включая вратаря. Мяч разыгрывают с помощью электрических колясок весом около 70 кг, способных развивать скорость до 10 км/ч. Ворота имеют ширину четыре метра.