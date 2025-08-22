Народный календарь. Как девушке увидеть своего будущего мужа во сне 25 августа

Православные 25 августа чтут мучеников Аникиту и Фотия, которые приходились друг другу дядей и племянником.
Считалось, что в эту дату домовой любит хулиганить в поветях — старых постройках за хлевом. Чтобы его умилостивить, хозяева окуривали помещение ладаном и поливали святой водой. На чердак в этот день старались не ходить, чтобы не потревожить домового.
С 25 августа начинали готовиться к первым заморозкам. Из сундуков доставали теплую одежду, а дома утепляли. Кроме того, в этот день предстояло много хлопот в поле: сеялись озимые, приводилось в порядок хозяйство, ремонтировалось летнее оборудование.
К этому дню также созревала черемуха, из которой делали варенье, компоты, настойки и начинку для пирогов. Эта ягода к тому же славилась полезными для здоровья свойствами.
Девушки, мечтавшие о скором замужестве, в эту дату посещали церковь и молились Фотию. Чтобы увидеть во сне своего будущего мужа, они клали под подушку белый носовой платок.
Приметы погоды:
Дождь на Фотия — к короткому бабьему лету.
Ясная и теплая погода сулит хороший урожай белых грибов.
Много росы — погода ясной будет.
Лягушки громко квакают — к дождю.
Именины отмечают: Степан, Федор, Михаил, Памфил, Петр, Сергей, Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Иван, Ефим, Илья, Николай, Матвей, Леонид.