Народный календарь. Как девушке увидеть своего будущего мужа во сне 25 августа

Считалось, что в эту дату домовой любит хулиганить в поветях — старых постройках за хлевом. Чтобы его умилостивить, хозяева окуривали помещение ладаном и поливали святой водой. На чердак в этот день старались не ходить, чтобы не потревожить домового.