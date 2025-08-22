День «Съешь персик» и День катания по радуге: какие праздники отмечают в России и мире 22 августа

День катания по радуге — это шуточный праздник, во время которого люди узнают интересные факты про это природное явление, а также изучают сюжеты из мифологии, связанными с радугой. В этот праздник люди также отправляются в те места на природе, где чаще всего можно увидеть это оптическое явление, например, на водопады.