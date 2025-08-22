Ричмонд
День «Съешь персик» и День катания по радуге: какие праздники отмечают в России и мире 22 августа

22 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День «Съешь персик», День катания по радуге и День зубной феи.

22 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День «Съешь персик», День катания по радуге и День зубной феи.

День «Съешь персик».

В День «Съешь персик» принято есть эти фрукты в разном виде: свежими и консервированными, в джеме или варенье, а также в различных блюдах. В эту дату проводятся разные конкурсы. Например, кто быстрее съест определенное количество этих фруктов или кто приготовит самое большое блюдо с персиками.

День катания по радуге.

День катания по радуге — это шуточный праздник, во время которого люди узнают интересные факты про это природное явление, а также изучают сюжеты из мифологии, связанными с радугой. В этот праздник люди также отправляются в те места на природе, где чаще всего можно увидеть это оптическое явление, например, на водопады.

День зубной феи.

В День зубной феи принято рассказывать детям о зубной фее и подготавливать их к выпадению зубов. Также в эту дату многие смотрят фильмы и читают книги о зубной фее, а кто-то просто записывается на прием к стоматологу.