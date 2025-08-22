Что можно, а что нельзя делать на Матвея Змеесоса

Апостол Матфий, почитаемый 22 августа, был одним из 70 учеников Иисуса Христа, избранным по жребию в число 12 апостолов вместо Иуды Искариота после его предательства. Матфий проповедовал в Иудее, совершал чудеса, исцелял больных и воскрешал мёртвых, но принял мученическую смерть — его забили камнями и обезглавили за веру. В народе день его памяти получил название «Матвей Змеесос» из-за поверья, что в конце августа змеи становятся особенно активными и могут заползать в хлева, присасываясь к вымени коров и высасывая молоко. Это суеверие, связанное с заботой о скоте, дало празднику его мрачное, но запоминающееся имя. Другие названия дня — Матвеев день или Матвей Ненастный, так как в это время часто портится погода, приближая осень. >>> Календарь питания в Успенский пост 2025 Рецепт постной шарлотки Что делать, если укусила змея: 10 советов герпетолога и змеелова.