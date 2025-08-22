22 августа: какой сегодня праздник

22 августа — это пятница, 234-й день года, до конца года остался 131 день.
Праздники 22 августа 2025 года.
День Государственного флага (Россия) — праздник гордости и единства, символом которого является бело-сине-красный триколор. В этот же день свой национальный праздникДень Республики КомиДень памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений Всемирный день риса джолоф (острое западноафриканское блюдо) День растительного молока.
Православные праздники 22 августа 2025 года.
Православная церковь чтит Собор Соловецких святых, а по народному календарю наступает Матвей Змеесос (или Ненастный). С последним связаны мрачноватые поверья о том, что змеи высасывают молоко у коров, поэтому хозяйкам в этот день советовали быть особо бдительными и не выпускать скотину одну.
>>> Календарь питания в Успенский пост 2025 Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают Когда следующий ретроградный Меркурий в 2025 году.