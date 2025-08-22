22 августа: какой сегодня праздник

Православная церковь чтит Собор Соловецких святых, а по народному календарю наступает Матвей Змеесос (или Ненастный). С последним связаны мрачноватые поверья о том, что змеи высасывают молоко у коров, поэтому хозяйкам в этот день советовали быть особо бдительными и не выпускать скотину одну.