Гороскоп на 22 августа 2025 года: прогноз для всех знаков зодиака

22 августа 2025 года — день, наполненный энергией вдохновения и решительных действий. Луна в созвездии Льва усиливает стремление к самовыражению и лидерству, а гармоничный аспект Меркурия с Марсом добавляет ясности в общении и динамики в делах. Этот день побуждает к смелым шагам, но требует баланса между амбициями и чуткостью к окружающим.