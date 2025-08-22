Почему у российского флага такие цвета

22 августа россияне отмечают День национального флага. Бело-сине-красный триколор — один из наиболее узнаваемых государственных символов в мире. За его простой и запоминающейся палитрой скрывается глубокая история и множество трактовок, которые складывались веками. Официального закона, закрепляющего единственно верное значение каждого цвета, не существует, и в этом заключается его особое богатство — он говорит с нами на языке традиций и символов.
«МК» приводит основные версии, объясняющие, почему у российского флага именно такие цвета.
Что означают цвета российского флага?
Петр Великий в 1705 году издал указ, по которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг. Пётр сам нарисовал образец и определил порядок полос.
Но откуда он взял эти цвета? Всё просто — государь вдохновлялся знаменем голландских кораблей, которые в то время были ведущими в мореплавании. Юный Пётр учился корабельному делу в Голландии и, создавая российский флот, как считается, позаимствовал удачный дизайн, видоизменив его. Голландский флаг — красно-бело-синий. Пётр же, сохранив цвета, расположил их в ином, знакомом нам сейчас порядке.
Таким образом, изначально триколор был не столько государственным, а скорее торговым и морским символом, знаком открытости России морю и международной торговле. Достоверных свидетельств о том, что тогда этим цветам придавали какое-то особое значение, до нашего времени не дошло.
Многие исследователи отмечают, что первый указ о флаге, конечно, издал Пётр, но вот появился сам флаг пораньше: во время царствования Алексея Михайловича (отец Петра I). Триколор с двуглавым орлом был поднят в 1668 году на русском корабле «Орел». Вопрос очерёдности полос остаётся дискуссионным, но большинство историков считают, что цвета там были те же: то есть белый, красный и синий. Историк военно-морского флота Феодосий Веселаго допускает, что на дизайн флага могли оказать влияние голландские мастера, которых привлекли для создания русского корабля.
Со временем цвета флага обрели глубокое символическое значение, которое наиболее популярно в народе и используется сегодня в публичных выступлениях.
Белый цвет традиционно символизирует благородство, откровенность, а также мир, чистоту и непорочность. Это цвет бескрайних русских снегов и стремления к высшей правде. Синий цвет — это верность, честность, безупречность и целомудрие. Это цвет бескрайнего неба и многочисленных рек и озёр России, а также символ веры в Бога, покровительствующего стране (часто связывается с образом Пресвятой Богородицы).Красный цвет олицетворяет мужество, смелость, великодушие и любовь. Это цвет крови, пролитой за Отечество, а также жизненной силы, энергии и солнца.
Существует и более поэтичное, обобщающее прочтение: Белоруссия (белый), Украина (синий) и Россия (красный) как единство трёх восточнославянских народов. Однако эта версия исторически не подтверждена и появилась значительно позднее.
В дореволюционной России была распространена ещё одна интерпретация, связывающая флаг с символикой единения народа, царя и веры:
Белый — цвет свободы и независимости. Синий — цвет Богородицы, небесной покровительницы России. Красный — цвет державности, символ могущества и силы государства.
В отличие от флагов многих других стран, где значение цветов строго зафиксировано, смысл полос российского триколора можно трактовать по-разному. И в этом многообразии трактовок — его сила. Он не диктует единственно верное прочтение, а объединяет всех граждан страны под одним знаменем, позволяя каждому видеть в нём свои, самые важные и близкие ценности: мир, веру, отвагу, историю и любовь к Родине.
