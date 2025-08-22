Почему у российского флага такие цвета

Многие исследователи отмечают, что первый указ о флаге, конечно, издал Пётр, но вот появился сам флаг пораньше: во время царствования Алексея Михайловича (отец Петра I). Триколор с двуглавым орлом был поднят в 1668 году на русском корабле «Орел». Вопрос очерёдности полос остаётся дискуссионным, но большинство историков считают, что цвета там были те же: то есть белый, красный и синий. Историк военно-морского флота Феодосий Веселаго допускает, что на дизайн флага могли оказать влияние голландские мастера, которых привлекли для создания русского корабля.