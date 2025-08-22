Лунный календарь садовода-огородника: что делать на даче 22 августа 2025 года

22 августа 2025 года, согласно лунному календарю, Луна находится в убывающей фазе, приближаясь к новолунию, и пребывает в созвездии Льва. Эта комбинация создаёт специфическую энергетику, благоприятную для определённых работ на даче и в саду, с акцентом на завершение летних задач, подготовку к осени и уход за растениями. Убывающая Луна способствует процессам, связанным с очищением, сбором урожая и укреплением почвы, а влияние Льва, связанного с огненной стихией, делает день менее подходящим для посадок, но отличным для работ, требующих энергии и внимания к эстетике сада.
Лунная энергетика 22 августа 2025 года.
Фаза Луны: Убывающая, стадия последней четверти, близкая к новолунию. Это время для завершения работ, сбора урожая и подготовки почвы к следующему циклу. Созвездие: Лев (огненный знак, считающийся «бесплодным» в садоводстве). Подходит для уборки, прополки и декоративных работ, но не для посадок или полива. Влияние: Энергия дня способствует активным действиям, связанным с укреплением и очищением, но требует осторожности с растениями, чувствительными к засухе, из-за влияния Льва.