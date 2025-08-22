Лунный календарь садовода-огородника: что делать на даче 22 августа 2025 года

Фаза Луны: Убывающая, стадия последней четверти, близкая к новолунию. Это время для завершения работ, сбора урожая и подготовки почвы к следующему циклу. Созвездие: Лев (огненный знак, считающийся «бесплодным» в садоводстве). Подходит для уборки, прополки и декоративных работ, но не для посадок или полива. Влияние: Энергия дня способствует активным действиям, связанным с укреплением и очищением, но требует осторожности с растениями, чувствительными к засухе, из-за влияния Льва. >>> Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают Как правильно хранить лук Когда выкапывать чеснок Когда убирать лук с грядки на хранение Календарь питания в Успенский пост 2025 Почему нет кабачков.