Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лунный календарь садовода-огородника: что делать на даче 22 августа 2025 года

22 августа 2025 года, согласно лунному календарю, Луна находится в убывающей фазе, приближаясь к новолунию, и пребывает в созвездии Льва.

22 августа 2025 года, согласно лунному календарю, Луна находится в убывающей фазе, приближаясь к новолунию, и пребывает в созвездии Льва. Эта комбинация создаёт специфическую энергетику, благоприятную для определённых работ на даче и в саду, с акцентом на завершение летних задач, подготовку к осени и уход за растениями. Убывающая Луна способствует процессам, связанным с очищением, сбором урожая и укреплением почвы, а влияние Льва, связанного с огненной стихией, делает день менее подходящим для посадок, но отличным для работ, требующих энергии и внимания к эстетике сада.

Лунная энергетика 22 августа 2025 года.

Фаза Луны: Убывающая, стадия последней четверти, близкая к новолунию. Это время для завершения работ, сбора урожая и подготовки почвы к следующему циклу. Созвездие: Лев (огненный знак, считающийся «бесплодным» в садоводстве). Подходит для уборки, прополки и декоративных работ, но не для посадок или полива. Влияние: Энергия дня способствует активным действиям, связанным с укреплением и очищением, но требует осторожности с растениями, чувствительными к засухе, из-за влияния Льва. >>> Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают Как правильно хранить лук Когда выкапывать чеснок Когда убирать лук с грядки на хранение Календарь питания в Успенский пост 2025 Почему нет кабачков.