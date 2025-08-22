Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил новый спутник Урана

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космической телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил новый, уже 29-й спутник Урана, которому было присвоено имя S/2025 U1, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское космическое агентство НАСА.
Позже, как уточняет НАСА, Международный астрономический союз присвоит спутнику название, альтернативное S/2025 U1.
«Используя космический телескоп “Джеймс Уэбб”, группа под руководством Юго-западного научно-исследовательского института (SwRI, располагается в Сан-Антонио, штат Техас. — Прим. БЕЛТА) обнаружила ранее неизвестный спутник, вращающийся вокруг Урана, тем самым расширив известное семейство спутников планеты до 29», — говорится в статье на официальном портале НАСА.
НАСА указывает, что спутник был обнаружен «Джеймсом Уэббом» в ходе наблюдений 2 февраля 2025 года.
Отмечается, что диаметр S/2025 U1 составляет всего около 10 км — это, предположительно, помешало зонду «Вояджер-2» заметить его во время пролета мимо Урана в 1986 году.
По словам ведущего ученого в отделе науки и исследования Солнечной системы SwRI Марьям эль-Мутамид, расстояние спутника от планеты оценивается в 56 тыс. км, а его орбита располагается вокруг экваториальной плоскости планеты между орбитами спутников Офелия и Бьянка. -0-