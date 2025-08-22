В РФ признали запрещенной информацию о платной подписке в Instagram*

Ранее в России был принят закон, предусматривающий штрафы за умышленный поиск и просмотр экстремистских материалов в интернете, а также за продвижение VPN-сервисов. При этом деятельность Meta* и ее сервисы, включая Instagram, уже внесены в список запрещенных организаций, а доступ к ним не влечет автоматической ответственности для пользователей, если отсутствует умысел на просмотр экстремистских материалов.