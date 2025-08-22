В РФ признали запрещенной информацию о платной подписке в Instagram*

В РФ ограничили распространение данных о платной подписке в Instagram*
Суд в Москве признал запрещенной к распространению информацию об оформлении платной подписки в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Решение было принято по иску Кунцевского межрайонного прокурора столицы. Об этом говорится в материалах суда.
«Заявителем было установлено, что верификация интернет-аккаунтов в Instagram осуществляется путем подключения платной подписки “Meta* Verified”, что может способствовать финансированию Meta*. Суд пришел к выводу, что размещенная информация носит криминогенный характер и может способствовать финансированию экстремистской организации. В этой связи было принято решение признать информацию, размещенную на сайте, запрещенной к распространению», — сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Ранее в России был принят закон, предусматривающий штрафы за умышленный поиск и просмотр экстремистских материалов в интернете, а также за продвижение VPN-сервисов. При этом деятельность Meta* и ее сервисы, включая Instagram, уже внесены в список запрещенных организаций, а доступ к ним не влечет автоматической ответственности для пользователей, если отсутствует умысел на просмотр экстремистских материалов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.