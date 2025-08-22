В Египте нашли три ценных артефакта

Три ценных артефакта были подняты со дна Средиземного моря. Об этом сообщило Министерство туризма и древностей Египта, как передает РБК.
Среди поднятых предметов — кварцевая статуя с именным знаком фараона Рамзеса II, гранитное изваяние, предположительно изображающее сановника эпохи Птолемеев, и мраморная скульптура римского аристократа, личность которого пока не установлена.
Как считают археологи, эти артефакты — часть наследия Канопуса. В ведомстве подчеркнули, что раскопки подобного уровня проходят в стране впервые за последние 25 лет.
