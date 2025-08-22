Обвинение запросило второе пожизненное для Николая Королёва* по делу Белой масти

По новому делу о создании террористического сообщества «Белая масть» подсудимый вину не признал. Обвинитель указал, что фигуранты в соцсетях одобрительно высказывались о терактах на расовой почве и вдохновлялись преступлениями против государственных органов, в том числе взрывом в Оклахома-Сити в 1995 году. В письмах соратникам Королёв* призывал патрулировать улицы, применять насилие к мигрантам и создавать вооружённые ячейки.