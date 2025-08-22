— На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну. Не нужно врать самим себе. У нас уже есть всё необходимое для того, чтобы отказаться от ископаемого топлива. А теперь есть и нравственный долг использовать эти технологии, — сказал он, словно по методичкам Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) ВСУ.