В Госдуме хотят ужесточить наказание за фальшивый знак «Инвалид» на автомобиле

В России рассмотрят инициативу по повышению размеров штрафов за первое нарушение, связанное с неправомерным использованием опознавательного знака «Инвалид». Согласно предложенным изменениям, для физических лиц штраф может возрасти с 5 тысяч до 7,5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Это следует из пояснительной записки к законопроекту.