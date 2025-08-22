В Москве суд признал запрещенной информацию о платной подписке в Instagram

Проверка выявила интернет-ресурс, где были опубликованы сведения о верификации аккаунтов в Instagram*, включая инструкции по получению так называемой «синей галочки». В материалах дела указывается, что процедура подтверждения аккаунта осуществляется через платную подписку Meta Verified*, а это, по мнению прокуратуры, может косвенно способствовать финансированию компании Meta*, признанной экстремистской организацией в России.