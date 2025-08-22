Ричмонд
В Москве суд признал запрещенной информацию о платной подписке в Instagram

Оплата подписки может способствовать финансированию компании Meta, признанной экстремистской организацией в РФ.

Источник: Аргументы и факты

Московский суд признал запрещённой к распространению информацию о способах оформления платной подписки в Instagram*, следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. Поводом для разбирательства стал иск, поданный Кунцевской межрайонной прокуратурой столицы.

Проверка выявила интернет-ресурс, где были опубликованы сведения о верификации аккаунтов в Instagram*, включая инструкции по получению так называемой «синей галочки». В материалах дела указывается, что процедура подтверждения аккаунта осуществляется через платную подписку Meta Verified*, а это, по мнению прокуратуры, может косвенно способствовать финансированию компании Meta*, признанной экстремистской организацией в России.

Суд, изучив представленные доказательства, пришёл к выводу, что подобная информация имеет криминогенный характер и подлежит блокировке. В результате материалы, размещённые на указанном сайте, официально признаны запрещёнными для распространения на территории России.

Ранее правительство Австралии решило запретить доступ к видеохостингу YouTube подросткам младше 16 лет. Запрет также коснется соцсетей Facebook*, Instagram, а также TikTok и Snapchat.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.