Инфекционист Коновалов: осенью в Россию придут сразу два вида гриппа

— Как правило, не одна разновидность генотипа вируса гриппа циркулирует в сезон, но есть два основных и могут быть дополнительные, редко встречающиеся. Но чаще всего доминируют именно две разновидности, — говорит 360.ru главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Московской области, заведующая отделением детских инфекций терапевтического отдела ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Елена Мескина.