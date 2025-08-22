Инфекционист Коновалов: осенью в Россию придут сразу два вида гриппа

Сразу два вида гриппа — свиной и гонконгский — придут в Россию осенью. Врачи предупреждают, что эпидемический сезон будет сложным.
Доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов рассказал, как будет протекать сезон простуд.
Помимо уже привычных вирусов гриппа, штаммы H1N1 и H3N2 (свиной и гонконгский) будут усугублять ситуацию. Они могут вызывать высокую температуру, лихорадку и серьезные осложнения.
— Как правило, не одна разновидность генотипа вируса гриппа циркулирует в сезон, но есть два основных и могут быть дополнительные, редко встречающиеся. Но чаще всего доминируют именно две разновидности, — говорит 360.ru главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Московской области, заведующая отделением детских инфекций терапевтического отдела ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Елена Мескина.
Например, свиной грипп циркулирует в России с 2014 года, многие имеют к нему иммунитет, но он легко передается от человека к человеку. А вот гонконгский штамм распространяется сложнее, но переносится тяжелее.
Врачи советуют вакцинироваться от гриппа в сентябре-октябре. Прививку делают бесплатно в поликлиниках и мобильных пунктах. Если привитый человек заболел одним вирусом, то сработает перекрестный иммунитет и шанс заболеть другим существенно снижается.
Симптомы гриппа: резкий подъем температуры до 38−40 градусов. Добавляются головная боль и слабость, кашель, насморк, ломота в суставах. Если вовремя не заняться лечением, то возможны серьезные осложнения, до бактериальной пневмонии, синусита, воспаления ушей, менингита и даже сепсиса.
Тем временем, в июле врачи заговорили о новом штамме COVID-19 «стратус». Он вызывает заболевание, которое переносится как легкая форма ОРВИ, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России Алексей Ртищев.
Врачи не исключают, что уже к концу осени — началу зимы может случиться новый всплеск заболеваемости коронавирусом, пишет Царьград.
Тем временем, заболеваемость ОРВИ с конца июля — начала августа 2025 года выросла уже в 13 регионах. Респираторные инфекции регистрируют у детей и взрослых. Это связано с перепадами температур и возросшей скученностью людей, которые возвращаются из отпусков, пишет газета «Известия».