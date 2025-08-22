Ричмонд
Трек «Лабубу», спродюсированный новосибирцем, вышел в топ-2 музыкального чарта

Юрий Турцев рассказал, как его проект без серьёзных вложений набрал свыше 300 тысяч прослушиваний и обошёл популярных исполнителей.

Новосибирский продюсер Юрий Турцев совершил заметный прорыв в российской музыке. Трек «Лабубу» в исполнении Алисы Шмелёвой занял вторую строчку национального чарта «Зайцев.нет», уступив лишь хиту «Бобёр» и обогнав Сигма Боя. Релиз вышел под лейблом Soul Rhyme Label.

В беседе с Сиб.фм Турцев отметил, что ключевым фактором успеха стала правильная стратегия продвижения. Сначала публикации в СМИ обеспечили первую волну интереса, затем короткий формат трека позволил ему органично «выстрелить» в сервисе Like. Дополнительным драйвером стал интерес детей к бренду «Лабубу».

Композиция стала примером того, как сработал вирусный маркетинг: за месяц она собрала более 300 тысяч прослушиваний без серьёзных затрат на рекламу. Турцев подчёркивает, что удачно выбранный инфоповод и вовлечённость аудитории способны вывести проект в топовые позиции даже без масштабных вложений.