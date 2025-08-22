Трек «Лабубу», спродюсированный новосибирцем, вышел в топ-2 музыкального чарта

Композиция стала примером того, как сработал вирусный маркетинг: за месяц она собрала более 300 тысяч прослушиваний без серьёзных затрат на рекламу. Турцев подчёркивает, что удачно выбранный инфоповод и вовлечённость аудитории способны вывести проект в топовые позиции даже без масштабных вложений.