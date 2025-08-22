Фалеев: спасатели смогут достичь пика Победы только через пять дней

Группа опытных альпинистов направляется на пик Победы в Киргизии для спасения российской спортсменки Натальи Наговицыной, которая получила перелом ноги на высоте около 7 тысяч метров.
По оценкам специалистов, достичь пострадавшей они смогут примерно через пять дней.
Травма произошла 12 августа во время спуска с высшей точки Тянь-Шаня — пика Победы, расположенного на высоте 7200 метров. Попытка помочь пострадавшей со стороны других альпинистов не увенчалась успехом из-за непогоды, один из участников погиб от переохлаждения. Для эвакуации 16 августа был привлечен вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии, однако из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку, в результате чего находившиеся на борту получили легкие травмы. Позднее вертолет Ми-17ВМ сумел выполнить один рейс, доставив часть спасателей и нескольких альпинистов, включая россиянина, но из-за резкого ухудшения погоды дальнейшие вылеты пришлось приостановить и возобновить лишь во вторник.
По мнению специалистов, решение о привлечении профессиональной группы альпинистов является обоснованным, хотя даже при благоприятном стечении обстоятельств успех операции не гарантирован. Отмечается, что изначально в организации спасения была допущена ошибка — не была предусмотрена резервная группа для поддержки основных участников.
Эксперты подчеркивают, что пик Победы считается одним из самых сложных и опасных семитысячников мира. Первоначальные действия выглядели логичными: напарник Наговицыной отправился в базовый лагерь за помощью. Однако дальнейшее развитие событий осложнили случайные факторы, характерные для экстремальных восхождений. Попытка иностранных альпинистов оказать содействие не принесла результата, и один из них погиб.
Ранее спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев высказал мнение, что российская альпинистка Наталья Наговицына совершила ошибку, отправившись на пик Победы с незнакомыми людьми, ответственность за произошедшее с ней по большей части лежит на гидах.