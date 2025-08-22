Фалеев: спасатели смогут достичь пика Победы только через пять дней

Травма произошла 12 августа во время спуска с высшей точки Тянь-Шаня — пика Победы, расположенного на высоте 7200 метров. Попытка помочь пострадавшей со стороны других альпинистов не увенчалась успехом из-за непогоды, один из участников погиб от переохлаждения. Для эвакуации 16 августа был привлечен вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии, однако из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку, в результате чего находившиеся на борту получили легкие травмы. Позднее вертолет Ми-17ВМ сумел выполнить один рейс, доставив часть спасателей и нескольких альпинистов, включая россиянина, но из-за резкого ухудшения погоды дальнейшие вылеты пришлось приостановить и возобновить лишь во вторник.