В Москве стартовал автопробег в честь Дня флага России по Садовому кольцу

В автопробеге участвуют автоклубы, здесь представлено много ретромобилей, например, старые «Волги» и «Москвичи». «Бывает, что представители автоклубов встречаются раз в год только на этом автопробеге, обмениваются здесь впечатлениями, рассказывают, что поменялось в машинах, что новое прикрутили», — сказала Драгунова. Она добавила, что число желающих принять участие в мероприятии было велико, но из соображений безопасности было установлено определенное количество машин, которые смогут проехать в эту ночь по Садовому кольцу. «Хочу подчеркнуть, что мы не перекрываем город и не мешаем остальным участникам движения», — заключила Драгунова.