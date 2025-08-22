Сомнолог Бузунов: налаживать сон школьника нужно уже в августе

Тем временем, опросы показывают, что только 36% детей делают уроки за столом в собственной комнате. У них есть личное пространство, где ничто не отвлекает от занятий. А вот у 5% детей вовсе нет стационарного места и они занимаются, где придется: на диване, за столом родителей, на кухне, пишет Газета.ru.