Сомнолог Бузунов: налаживать сон школьника нужно уже в августе

Редко кто может похвастаться, что за три летних месяца у школьника не сбился режим. Большинство живет в комфортных условиях: ложится поздно, встает рано. Но с началом учебного года подобный график будет сложно перестроить, так что начинать это делать нужно уже сейчас.
— Каждый день стоит вставать на 30 минут раньше, — рассказал aif.ru врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.
Врач обращает внимание на то, что если ребенок отоспался до обеда, то вечером он, естественно, не хочет спать и заставить его не удастся. А вот если подъем будет раньше обычного, то и спать захочется раньше.
Еще одно важное правило — отказ от гаджетов за час до сна, это поможет разгрузить голову.
Если не наладить режим, то с началом учебного года у ребенка накопится дефицит сна.
— Очень важно не дать отоспаться в первые выходные дни после начала учебы. И далее следить за тем, чтобы в выходные ребенок вставал максимум на два часа позже по сравнению с учебными днями, — советует врач.
При перестроении ритмов нужно пить больше жидкости, ужины должны быть легкими, чтобы не нагружать организм в ночное время.
А вот завтрак, наоборот, сытным и сбалансированным.
Тем временем, опросы показывают, что только 36% детей делают уроки за столом в собственной комнате. У них есть личное пространство, где ничто не отвлекает от занятий. А вот у 5% детей вовсе нет стационарного места и они занимаются, где придется: на диване, за столом родителей, на кухне, пишет Газета.ru.
21 августа министр просвещения России Сергей Кравцов анонсировал создание специальных комиссий по защите чести и достоинства педагогов. Life.ru узнал, появятся ли аналогичные инстанции для учеников и их родителей. На этот вопрос ответил основатель семейного клуба, член Родительского совета Давид Горелишвили.
А еще в российских образовательных учреждениях предложили ввести новую должность — амбассадор здорового образа жизни. С инициативой выступила врач педиатр Елизавета Заикина, пишет Царьград.