Минздрав уточнил, когда изменится порядок освидетельствования водителей

Второго июля сенаторы одобрили изменения в законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных», которыми предлагается направлять водителей автотранспорта на медобследование или лечение при выявлении у них признаков заболеваний или медицинских ограничений к управлению автомобилем, которые ранее не были выявлены, отказ от обследования приведет к аннулированию прав. Закон должен вступить в силу 1 марта 2027 года.