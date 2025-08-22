Минздрав уточнил, когда изменится порядок освидетельствования водителей

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Новые изменения в правила медосвидетельствования водителей вступят в силу с 1 марта 2027 года, сообщил Минздрав России в своем Telegram-канале.
«К этому времени заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые подзаконные акты, подготовлены подробные разъяснения», — говорится в публикации.
В посте отмечается, что никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 сентября 2025 года, о чем сообщали СМИ ранее, внесено не будет.
Все изменения в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и статью 10 Федерального закона «О персональных данных», вступят в силу с 1 марта 2027 года, говорится в публикации.
Второго июля сенаторы одобрили изменения в законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных», которыми предлагается направлять водителей автотранспорта на медобследование или лечение при выявлении у них признаков заболеваний или медицинских ограничений к управлению автомобилем, которые ранее не были выявлены, отказ от обследования приведет к аннулированию прав. Закон должен вступить в силу 1 марта 2027 года.