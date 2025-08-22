В Рослесхозе заявили о завершении пика летнего сезона лесных пожаров

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пик летнего сезона лесных пожаров в России пройден, с начала года возникло 6 тысяч возгораний, это ниже средних значений, сообщили РИА Новости в Рослесхозе.
«Пик летнего пожароопасного сезона пройден. Температурный режим стабилизируется, снижается класс пожарной опасности в лесах. Отмечу, что в летние месяцы стабильной оставалась ситуация в Центральной России — на сегодня действующих лесных пожаров на территории округа не зарегистрировано», — приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Ивана Советникова.
По данным ведомства, с начала года в России на землях лесного фонда возникло 6 тысяч лесных пожаров на площади 4,1 миллиона гектаров.
В Рослесхозе отметили, что показатели горимости остаются ниже прошлогодних среднепятилетних значений.
«Как ожидалось, летом самая сложная ситуация возникла в середине июля. Большинство лесных пожаров действовало на стыке Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Иркутской области. В регионах установилась аномально жаркая и сухая погода. Основной причиной лесных пожаров в летний период стали сухие грозы», — сказал Советников.