Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Рослесхозе заявили о завершении пика летнего сезона лесных пожаров

Рослесхоз: пик летнего сезона лесных пожаров в России пройден.

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пик летнего сезона лесных пожаров в России пройден, с начала года возникло 6 тысяч возгораний, это ниже средних значений, сообщили РИА Новости в Рослесхозе.

«Пик летнего пожароопасного сезона пройден. Температурный режим стабилизируется, снижается класс пожарной опасности в лесах. Отмечу, что в летние месяцы стабильной оставалась ситуация в Центральной России — на сегодня действующих лесных пожаров на территории округа не зарегистрировано», — приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Ивана Советникова.

По данным ведомства, с начала года в России на землях лесного фонда возникло 6 тысяч лесных пожаров на площади 4,1 миллиона гектаров.

В Рослесхозе отметили, что показатели горимости остаются ниже прошлогодних среднепятилетних значений.

«Как ожидалось, летом самая сложная ситуация возникла в середине июля. Большинство лесных пожаров действовало на стыке Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Иркутской области. В регионах установилась аномально жаркая и сухая погода. Основной причиной лесных пожаров в летний период стали сухие грозы», — сказал Советников.