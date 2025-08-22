В Рослесхозе заявили о завершении пика летнего сезона лесных пожаров

«Пик летнего пожароопасного сезона пройден. Температурный режим стабилизируется, снижается класс пожарной опасности в лесах. Отмечу, что в летние месяцы стабильной оставалась ситуация в Центральной России — на сегодня действующих лесных пожаров на территории округа не зарегистрировано», — приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Ивана Советникова.