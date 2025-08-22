Spiegel: учительница в Германии 16 лет была на больничном и получала зарплату

Как сообщает журнал Spiegel, суд в Германии постановил направить на медицинское освидетельствование учительницу, которая с 2009 года получала зарплату, хотя за все это время ни разу не вышла на работу из-за болезни.
«Учительница из Рурской области, которая находится на больничном с 2009 года, спустя годы после первой выдачи больничного листа должна пройти обследование у ведомственного врача», — передает издание.
В своей жалобе, поданной в административный суд Дюссельдорфа, женщина указала, что действия властей являются неоправданными, поскольку те потребовали проведения обследования только через 16 лет после того, как она перестала работать.
Согласно информации издания, верховный административный суд согласился с тем, что многолетняя пассивность ведомства в данном деле вызывает вопросы. Однако в решении указано, что причины, по которым медицинская экспертиза не была проведена ранее, не отменяют законность требования пройти ее в настоящий момент.
По итогам медицинского освидетельствования будет принято решение о возобновлении женщиной профессиональной деятельности либо о ее переходе на пенсию.
Ранее в Германию вернулась и сдалась полиции 31-летняя Ясемин Гюндоган, укравшая 8 миллионов евро в мае 2021 года.