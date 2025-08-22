Ричмонд
Полиция зпдержала голубя с запиской «Свобода Кашмиру»

В индийском штате Джамму силы безопасности задержали голубя, который, предположительно, прилетел из-за границы.

К лапе птицы была прикреплена записка с угрозами нападения на железнодорожную станцию города. Инцидент произошел вечером 18 августа недалеко от границы с Пакистаном. Записка, написанная на урду и английском, содержала фразы «Свобода Кашмиру» и «Время пришло», а также предупреждение о возможном взрыве на вокзале с использованием самодельного устройства.

Высокопоставленный офицер полиции отметил, что это первый подобный случай, ранее Пакистан использовал воздушные шары и флаги для передачи сообщений. В связи с инцидентом усилены меры безопасности, кинологические отряды и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств направлены на место, а охрана вокзала переведена в режим повышенной готовности. Власти выясняют, была ли это шутка или спланированная акция, передает PTI.

Ранее в Камбодже сотрудники почтового отделения провинции Баттамбанг разместили на служебной странице сообщение о поимке голубя-шпиона. На прикрепленной фотографии была изображена окольцованная птица — на одном из колец присутствовала надпись «Таиланд».