Полиция зпдержала голубя с запиской «Свобода Кашмиру»

Высокопоставленный офицер полиции отметил, что это первый подобный случай, ранее Пакистан использовал воздушные шары и флаги для передачи сообщений. В связи с инцидентом усилены меры безопасности, кинологические отряды и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств направлены на место, а охрана вокзала переведена в режим повышенной готовности. Власти выясняют, была ли это шутка или спланированная акция, передает PTI.