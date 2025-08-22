Ричмонд
В Египте со дна Средиземного моря подняли три ценных артефакта

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Египте со дна Средиземного моря подняли три ценных артефакта: массивную кварцевую статую в форме сфинкса с именным знаком фараона Рамзеса II, гранитное изваяние неизвестного деятеля эпохи Птолемеев и мраморную статую римского вельможи, сообщило Министерство туризма и древностей страны.

Это первые за 25 лет подводные раскопки такого масштаба в Египте, отмечается в сообщении ведомства. Работы велись у западного побережья Абу-Кира — в районе, где, как подтвердили исследования, на дне моря сохранился целый город римской эпохи с храмами, портовыми сооружениями и системами водоснабжения. Ученые полагают, что обнаруженный комплекс является продолжением древнего города Канопус. -0-