В Египте со дна Средиземного моря подняли три ценных артефакта

Это первые за 25 лет подводные раскопки такого масштаба в Египте, отмечается в сообщении ведомства. Работы велись у западного побережья Абу-Кира — в районе, где, как подтвердили исследования, на дне моря сохранился целый город римской эпохи с храмами, портовыми сооружениями и системами водоснабжения. Ученые полагают, что обнаруженный комплекс является продолжением древнего города Канопус. -0-