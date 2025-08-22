Ричмонд
Ночная температура в Подмосковье опустится до рекордно низких значений за лето

Ночь в Подмосковье обещает стать одной из самых холодных за лето, сообщили в Гидрометцентре России ТАСС.

Ночь в Подмосковье обещает стать одной из самых холодных за лето, сообщили в Гидрометцентре России ТАСС. В отдельных районах температура может опуститься до плюс 4 градусов, тогда как в столичном регионе ожидается около плюс 9 градусов с возможными небольшими дождями. В Москве ночью прогнозируется от 6 до 8 градусов тепла, а в центре города — до 11 градусов.

Днем при облачной погоде и осадках воздух прогреется до 15−17 градусов в Москве и от 13 до 18 градусов в области. Ветер будет восточный со скоростью 6−11 метров в секунду. Ранее из-за дождей в Московской области объявили желтый уровень погодной опасности, который продлится с полудня до 21 часа по местному времени.

Прохладные воздушные массы в центральную часть Европейской России принес тропосферный циклон. Метеорологи напомнили, что в среду атмосферный фронт вызвал осадки, местами сильные: в Москве выпало до 13 мм осадков днем и до 17 мм ночью, а в области — до 21 и 19 мм соответственно.