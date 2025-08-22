Ночная температура в Подмосковье опустится до рекордно низких значений за лето

Ночь в Подмосковье обещает стать одной из самых холодных за лето, сообщили в Гидрометцентре России ТАСС. В отдельных районах температура может опуститься до плюс 4 градусов, тогда как в столичном регионе ожидается около плюс 9 градусов с возможными небольшими дождями. В Москве ночью прогнозируется от 6 до 8 градусов тепла, а в центре города — до 11 градусов.