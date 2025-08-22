Курс доллара на неделю с 25 августа. Какие новые факторы повлияют на рубль и чем интересен прогноз экономистов

На этой неделе рубль демонстрирует устойчивость. Официальный курс ЦБ составил около 80,1 рубля за доллар, 93,48 рубля — за евро и 11,15 — за юань. Поддержку российской валюте обеспечивают сразу два фактора — жёсткая политика регулятора с ключевой ставкой на уровне 18% и относительно благоприятная динамика на сырьевом рынке: нефть Brent удерживается в районе $67 за баррель. Дополнительный позитив создаёт и позиция Банка России: регулятор ясно дал понять, что дальнейшее снижение ставки в этом году не гарантировано и будет зависеть от темпов инфляции, что укрепляет доверие к рублю. Такое мнение высказал предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.