В Европе раскрыли цели США по Украине: вот для чего нужен был саммит на Аляске

По мнению обозревателя Томаса Фази, высказанному в статье для норвежского издания Steigan. no, саммит на Аляске между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был нужен США для того, чтобы иметь возможность выйти из украинского кризиса, сохранив при этом лицо.
«Скорее всего, встреча была о для того, чтобы позволить США уйти с Украины, не признавая поражения, в то время как Россия продолжит продвигаться вперед», — считает Фази.
По его оценке, это является для Вашингтона способом создания политического алиби: президент США может декларировать приверженность дипломатическому решению и одновременно демонстрировать заботу о снижении издержек европейских союзников от конфликта.
По мнению обозревателя, интерес России к встрече на Аляске заключается в том, что сокращение американской поддержки закономерно приведет к постепенному ослаблению позиций Украины.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров высказался об итогах саммита на Аляске.