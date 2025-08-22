По мнению обозревателя Томаса Фази, высказанному в статье для норвежского издания Steigan. no, саммит на Аляске между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был нужен США для того, чтобы иметь возможность выйти из украинского кризиса, сохранив при этом лицо.