ОАК получила патент на широкофюзеляжный самолёт, превосходящий Boeing 787

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») получила патент на конструкцию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта (ШФДМС), который по характеристикам сравним с Boeing B787−900 Dreamliner, но превосходит его по ключевым показателям. Согласно данным патента, изученного РИА «Новости», российская разработка демонстрирует на 3% меньшие непосредственные эксплуатационные расходы и на 6% — прямые эксплуатационные расходы.

Источник: Life.ru

По критерию «расходы на кресло-километр» ШФДМС-600 превосходит американский аналог на 11−13% (непосредственные расходы) и на 15−17% (прямые расходы). Самолёт способен выполнять рейсы на расстояния до 13 600 км, включая перелёты над океанами, при пассажировместимости 281 человек в трёхклассной компоновке. Также планируются версии на 240 и 320 мест.

Ранее сообщалось, что к 2029 году российская авиационная отрасль может столкнуться с нехваткой командиров воздушных судов. Эта проблема станет актуальной в случае активного производства отечественных самолётов. В течение ближайших пяти лет в России намечено строительство примерно тысячи гражданских лайнеров, что приведёт к увеличению спроса на квалифицированные экипажи.