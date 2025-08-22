ОАК получила патент на широкофюзеляжный самолёт, превосходящий Boeing 787

По критерию «расходы на кресло-километр» ШФДМС-600 превосходит американский аналог на 11−13% (непосредственные расходы) и на 15−17% (прямые расходы). Самолёт способен выполнять рейсы на расстояния до 13 600 км, включая перелёты над океанами, при пассажировместимости 281 человек в трёхклассной компоновке. Также планируются версии на 240 и 320 мест.