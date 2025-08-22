Учительница в Германии 16 лет получала зарплату, не выходя на работу

Высший административный суд Германии рассмотрит дело учительницы, которая находилась на больничном 16 лет и все это время получала зарплату.
По данным Der Spiegel, женщине, ушедшей на больничный в 2009 году, для продолжения преподавательской деятельности необходимо было пройти диспансеризацию. Учительница оспорила это решение, считая отсутствие веских оснований для обследования и странность проявленного интереса к ее нетрудоспособности спустя столько лет.
Несмотря на ее аргументы, суд поддержал позицию работодателя, и теперь учительница либо сможет продолжить работу в сфере образования, либо выйдет на пенсию по нетрудоспособности, говорится в сообщении.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов рассказал, что в стране необходимо ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для людей, которые подверглись эмоциональному выгоранию.
Польша планирует внедрить четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. Уточняется, что сотрудники смогут выбрать один из трех вариантов: четырехдневная рабочая неделя, сокращенный рабочий день (шесть часов) или дополнительный отпуск. Возможно ли нечто подобное реализовать в России, рассказал «Вечерней Москве» кандидат экономических наук Константин Добромыслов.