Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учительница в Германии 16 лет получала зарплату, не выходя на работу

Высший административный суд Германии рассмотрит дело учительницы, которая находилась на больничном 16 лет и все это время получала зарплату.

Высший административный суд Германии рассмотрит дело учительницы, которая находилась на больничном 16 лет и все это время получала зарплату.

По данным Der Spiegel, женщине, ушедшей на больничный в 2009 году, для продолжения преподавательской деятельности необходимо было пройти диспансеризацию. Учительница оспорила это решение, считая отсутствие веских оснований для обследования и странность проявленного интереса к ее нетрудоспособности спустя столько лет.

Несмотря на ее аргументы, суд поддержал позицию работодателя, и теперь учительница либо сможет продолжить работу в сфере образования, либо выйдет на пенсию по нетрудоспособности, говорится в сообщении.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов рассказал, что в стране необходимо ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для людей, которые подверглись эмоциональному выгоранию.

Польша планирует внедрить четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. Уточняется, что сотрудники смогут выбрать один из трех вариантов: четырехдневная рабочая неделя, сокращенный рабочий день (шесть часов) или дополнительный отпуск. Возможно ли нечто подобное реализовать в России, рассказал «Вечерней Москве» кандидат экономических наук Константин Добромыслов.