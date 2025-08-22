Учительница в Германии 16 лет получала зарплату, не выходя на работу

По данным Der Spiegel, женщине, ушедшей на больничный в 2009 году, для продолжения преподавательской деятельности необходимо было пройти диспансеризацию. Учительница оспорила это решение, считая отсутствие веских оснований для обследования и странность проявленного интереса к ее нетрудоспособности спустя столько лет.