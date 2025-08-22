Три дня на магистрали: в Новосибирске волонтёры спасли собаку с Ипподромской

В центре Новосибирска пес три дня просидел на разделительной полосе посередине улицы Ипподромской. Волонтеры долгое время пытались эвакуировать собаку с островка безопасности. После спасения они поняли причину, почему животное оказалось выброшенным.
Собаку на разделительной полосе улицы Ипподромской заметили в обеденное время 10 июля. Сколько он точно сидел в западне — неизвестно, но пес метался туда-сюда среди огромного потока машин.
«Собака боялась перейти магистраль со скоростным движением. Мы с другим волонтером поехали на место, — рассказывает зоозащитница Лида. — Стали смотреть, пытались позвать, подманить. Пес начал убегать по этой полосе».
Животное пробежало по разделительной полосе метров 800, поэтому свою затею волонтеры оставили. Они дождались вечера, чтобы движение на Ипподромской стало менее интенсивным.
«Мы перешли туда, чтобы покормить собаку. Покормили, после этого уехали, — продолжает волонтер. — А дальше продолжили разрабатывать план, как выловить животное. Также пытались узнать, чей это пес».
Как говорит Лида, первая версия была, что это — собака из ближайшего частного дома. Некоторые утверждали, что ее держала цыганская семья. Эту информацию тоже предстояло проверить.
«Мы на следующее утро прошли весь этот частный сектор. Выяснилось, что никто эту собаку не знает, — рассказывает Лида. — Утром мы снова пролезли к этой собаке. Он худой, сильно истощен, был очень голоден. Пес проявил к нам агрессию, на меня кинулся».
Тогда волонтеры подумали, что собака сделала это из-за страха. В течение дня зоозащитники еще три раза приезжали к островку безопасности, опасаясь за жизнь животного. Все это время пес метался из стороны в сторону.
«Уже поздно вечером, часов в девять, мы с волонтерами выехали его ловить. У нас это получилось. Кое-как на ловушку удалось его поймать, — говорят волонтеры. — Привезли поздно ночью к знакомой, у которой была клетка для собак. Очень был агрессивным и рычал».
Утром следующего дня волонтеры связались с зоопсихологом, который оказывает помощь приютам. Анна дала рекомендации, как вести себя со спасенной собакой.
«Уже через два часа мы гуляли на поводке. Прекрасный, замечательный песель, кобель, — продолжает Лида. — Сейчас очень хотелось бы найти ему дом через СМИ».
Как объясняет Лида, у нее самой на попечении много и других животных: около 30 собак. Волонтеры очень хотели найти собаке дом и любящих хозяев.
«Но он очень своеобразный, поэтому мы занимаемся с зоопсихологом: есть некоторые нюансы в поведении животного, которые надо подкорректировать, — признается Лида. — Надо посмотреть, как он уживается с другими животными, потому что у девушки, которая взяла его на передержку, есть еще две кошки».
С другой собакой кобель начал ладить, но зоозащитники говорят, что у животного был какой-то стресс, поэтому ему нужны чуткие и отзывчивые хозяева.
«Почему он не ушел с разделительной полосы в первую же ночь, когда не было машин, — нам тоже непонятно. Такое ощущение, что он не понимал ничего и не мог сориентироваться. Сейчас мы его обрабатываем от клещей, глистов. Далее кастрируем и ставим прививки, и хотелось бы найти ему дом», — добавляет Лида.
«Реагирует на женщин».
Позже зоозащитники поняли, что не все так просто: собака стала проявлять пищевую агрессию и чуть не накинулась на девушку, которая предоставила временную передержку.
«Девушка испугалась, и мы перевезли его на вольерное содержание. У него отдельный вольер, где только пять собак, и нет шума и гама. Давали даже успокоительные таблетки, но на женщин он реагирует как-то неадекватно», — признает Лида.
Зоопсихолог посоветовал найти через СМИ мужчину, который бы помог совладать с такой собакой. Появилась и версия такого поведения животного.
«Скорее всего, до определенного момента он был залюбленным щенком, содержался однозначно в квартире: он знает, что такое диван, одеяло, пледы. Потом началось половое созревание, — считают зоозащитники. — Плюс там намешаны породы: в нем есть что-то от стаффа и дворняги, и шарпея. Видимо, поэтому произошел какой-то сбой».
Как считают волонтеры, когда у собаки началось половое созревание, с ней хозяева не справились и решили отдать в следующие руки. А новые владельцы уже отправили пса на разделительную полосу.
«Он просто не понимает, кто все эти люди, что от него хотят. Мы поставили ему прививки, кастрировали, и хотелось бы найти человека, который справится с собакой. Животное очень жалко, и его состояние сейчас — от рук человека», — резюмировала Лида.
Также волонтеры говорят, что пес будет отличным компаньоном мужчине в поездках на автомобиле, а под музыку он даже поет.
«В агрессивное состояние он впадает, когда остается один, а в вольере он воет. Ему надо, чтобы рядом находился понимающий человек. Может быть, даже его хотя бы узнают старые хозяева и расскажут нам его историю, и мы поймем, что случилось. И как с этим бороться», — добавила Лида.
Справка МК. Собаку на разделительной полосе волонтеры обнаружили 10 июля. Чтобы эвакуировать собаку, потребовалось провести целую спасательную операцию. Сейчас псу ищут хозяев: проблему не скрывают и готовы работать с животным дальше. Готовы рассмотреть в качестве нового владельца именно мужчину и ответят ему в соцсетях.