Опасно спутать: Эти 5 болезней начинаются с симптомов обычной усталости. Не пропустите их!

Чувство усталости также может провоцировать высокий уровень сахара в крови, связанный с нарушением обмена глюкозы в организме. Когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина или клетки организма перестают на него реагировать, возникает сахарный диабет. Коварство этой широкой группы эндокринных заболеваний в том, что зачастую начальные стадии диабета протекают бессимптомно, — человек не может узнать, что его углеводный баланс нарушен. Поэтому ведёт обычный образ жизни вместо раннего выявления проблемы и начала лечения. Это очень опасно, так как уровень сахара в крови незаметно (и, что хуже, непредсказуемо) изменяется, со временем это приводит к поражению сосудов, нервов, почек, глаз и других органов.