Движение транспорта в районе Суворовской площади перекроют из-за киносъемок 22 августа

Ранее столичный Детпранс предупредил, что движение будет перекрыто на нескольких улицах в центре города с 4 августа 2025 года по 20 декабря 2026-го в ночное время суток. Так, водители не смогут проехать с 01:30 до 05:30 по одной из двух-трех полос Гоголевского бульвара на участке от дома 3 до дома 6, строения 1. Кроме того, две из четырех полос будут закрыты на улице Знаменке возле пересечения с Крестовоздвиженским переулком.