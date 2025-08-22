Ричмонд
Движение транспорта в районе Суворовской площади перекроют из-за киносъемок 22 августа

Проезд будет перекрыт с 8:00 до 20:00.

Источник: РИА "Новости"

Движение автотранспорта в районе Суворовской площади будет перекрыто с 8:00 до 20:00 в пятницу, 22 августа. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Временные ограничения связаны с проведением киносъемок в этом районе. Для проезда будет закрыт разворот на Суворовской площади в районе дома 17А по улице Самотечная и съезд с улицы Самотечная на улицу Дурова.

Также в субботу, 23 августа, будет перекрыто движение транспорта по Садовому кольцу и некоторым центральным улицам. Это связано с проведением Московского транспортного электрофестиваля. При этом некоторые ограничения начнут вводить в пятницу, 22 августа.

Ранее столичный Детпранс предупредил, что движение будет перекрыто на нескольких улицах в центре города с 4 августа 2025 года по 20 декабря 2026-го в ночное время суток. Так, водители не смогут проехать с 01:30 до 05:30 по одной из двух-трех полос Гоголевского бульвара на участке от дома 3 до дома 6, строения 1. Кроме того, две из четырех полос будут закрыты на улице Знаменке возле пересечения с Крестовоздвиженским переулком.