В Германии учительница провела 16 лет на больничном и получала зарплату

Суд признал, что длительное бездействие компетентных служб действительно непонятно, однако подчеркнул, что это не отменяет необходимости прохождения обследования, которое должно выявить, сможет ли учительница вернуться к педагогической деятельности или же ей предложат выйти на пенсию.