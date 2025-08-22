Bloomberg: Переговоры по безопасности Киева сорвались из-за требований Москвы

Переговоры между США и Россией по гарантиям безопасности для Украины «фактически сорваны» из-за требований Москвы, как заявил неназванный европейский чиновник в интервью Bloomberg.
По словам собеседника агентства, причиной стало настаивание России на принципе «неделимой безопасности», который подразумевает участие РФ в определении гарантий. Чиновник обвинил Москву в саботаже мирного процесса, пытаясь превратить идею защиты Украины в «бессмысленную формальность», что, по его мнению, соответствует ожиданиям европейских политиков. Он также отметил, что «отпор Лаврова по гарантиям безопасности фактически разорвал переговоры», говорится в статье.
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин готов к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским при условии, если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. Сам президент Украины заявил, что намерен добиться гарантий безопасности для Киева по примеру гарантий США для Израиля.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов провести саммит Россия — Украина — США с гарантией безопасности всех участников. По словам министра, Венгрия неоднократно предлагала провести саммит Москвы и Киева для урегулирования конфликта.