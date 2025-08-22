Bloomberg: Переговоры по безопасности Киева сорвались из-за требований Москвы

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин готов к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским при условии, если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. Сам президент Украины заявил, что намерен добиться гарантий безопасности для Киева по примеру гарантий США для Израиля.