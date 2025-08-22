В ГД предложили дать семьям с одним ребенком право на налоговый кэшбэк

«В прошлом году были приняты налоговые изменения, которые в этом году уже действуют. И как раз это та концепция, которая была ранее внесена в Госдуму. Была увеличена процентная ставка до 22% для тех, кто получает большие доходы. И был найден иной механизм снижения ставки для тех, кто получает мало», — добавил Нилов.