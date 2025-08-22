Ричмонд
CBS: США перестали делиться разведданными по Украине с западными партнерами

США ограничили передачу разведданных на неопределенный срок.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон прекратил предоставлять союзникам по альянсу «Пять глаз» информацию, относящуюся к переговорному процессу по ситуации на Украине. Об этом сообщает CBS со ссылкой на информированные источники.

«Директор национальной разведки Тулси Габбард несколько недель назад отдала директиву разведывательному сообществу США, в которой предписывалось не передавать разведывательным органам — союзникам США любую информацию, касающуюся мирных переговоров между Россией и Украиной», — следует из текста сообщения.

В состав «Пяти глаз», помимо США, входят четыре страны: Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

При этом подчеркивается, что данное распоряжение не ограничивает обмен дипломатическими данными, полученными неразведывательными методами, или военно-оперативной информацией, не относящейся к переговорам — такой как сведения, предоставляемые США украинским военным для поддержки оборонительных действий.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что США могут выбрать иной путь по достижению мира на Украине.

