CBS: США перестали делиться разведданными по Украине с западными партнерами

Вашингтон прекратил предоставлять союзникам по альянсу «Пять глаз» информацию, относящуюся к переговорному процессу по ситуации на Украине. Об этом сообщает CBS со ссылкой на информированные источники.
«Директор национальной разведки Тулси Габбард несколько недель назад отдала директиву разведывательному сообществу США, в которой предписывалось не передавать разведывательным органам — союзникам США любую информацию, касающуюся мирных переговоров между Россией и Украиной», — следует из текста сообщения.
В состав «Пяти глаз», помимо США, входят четыре страны: Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.
При этом подчеркивается, что данное распоряжение не ограничивает обмен дипломатическими данными, полученными неразведывательными методами, или военно-оперативной информацией, не относящейся к переговорам — такой как сведения, предоставляемые США украинским военным для поддержки оборонительных действий.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что США могут выбрать иной путь по достижению мира на Украине.