В США скончался один из основателей метал-группы Mastodon

Хайндс основал группу Mastodon еще в 2000 году. Дискография группы насчитывает восемь альбомов. В 2018 году группа получила премию «Грэмми», завоевав победу в номинации «Лучшее метал-исполнение». Статуэтку Mastodon получили за песню Sultan’s Curse. В марте нынешнего года музыкант ушел из коллектива. По официальным заявлениям, решение было обоюдное, но сам Хайндс констатировал, что был просто исключен из состава.