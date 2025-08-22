Правила медосвидетельствования водителей изменятся с 1 марта 2027 года

Министерство здравоохранения Российской Федерации анонсировало, что изменения в процедурах медицинского освидетельствования водителей начнут действовать с 1 марта 2027 года. В сообщении, размещённом в Telegram, ведомство акцентирует внимание на том, что к указанному сроку будут разработаны все требуемые подзаконные акты и предоставлены разъяснения как для граждан, так и для медицинских организаций.