Правила медосвидетельствования водителей изменятся с 1 марта 2027 года

В то же время Министерство здравоохранения опровергло слухи о предстоящих изменениях, которые могли бы вступить в силу с 1 сентября 2025 года. В ведомстве подчеркнули, что в ближайшем будущем не планируется вносить изменения в процесс медицинского освидетельствования или форму справки.
Ранее Life.ru сообщал о нововведениях, которые уже начали действовать. С 1 августа 2025 года медицинская справка для водителей, выдаваемая после прохождения медкомиссии, будет оформляться в электронном виде. Теперь вместо привычного бумажного документа автомобилисты получат QR-код и уникальный номер справки. Эти сведения нужно будет предоставить в ГИБДД, где информация автоматически интегрируется в систему Госавтоинспекции.